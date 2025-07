Tikinti materiallarının istehsalı sahəsində 2025-сi ilin yanvar-iyun aylarında istehsalın ümumi dəyəri 655,7 milyon manat olub.

Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə tikinti materiallarının istehsalı 5,9 faiz azalıb.

Dövr ərzində sementin istehsalı 4 faiz, betonun istehsalı 6,1 faiz, sementdən, betondan kərpiclər və oxşar məmulatlarının istehsalı 11,5 faiz, asfaltın istehsalı 27,5 faiz, əhəngin istehsalı isə 30,6 faiz azalıb.

