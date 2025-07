Yeni mövsümün hazırlığını Türkiyədə davam etdirən “Turan Tovuz”un “Traktor”la yoxlama oyununun vaxtı dəqiqləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb.Bildirilir ki, “Turan Tovuz” Təbriz təmsilçisi ilə iyulun 29-da üz-üzə gələcək.

