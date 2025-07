Gəncədə bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya iatinadən xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, 2011-ci il təvəllüdlü M. Yusufzadə budunun kəsilmiş-deşilmiş yarası ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Dərhal ona yardım edilib, vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir. Məlumata görə, 14 yaşlı yeniyetməni dostu bıçaqlayıb. Hadisənin zarafat üstündə baş verdiyi bildirilir.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib.

