Rusiya Ukraynanın Donetsk vilayətinin Zirka və Luqansk vilayətinin Biloqorivka kəndini işğal edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın "DeepState" monitorinq qrupu məlumat yayıb.

"Düşmən Zirka və Biloqorivkanı işğal edib, həmçinin Radkivka, Novotoretski, Koptevye və Komar ətrafında irəliləyib", - məlumatda qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.