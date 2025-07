İsmayıllıda 40 yaşlı qadın itkin düşüb.

DİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, İsmayıllı rayon sakini, 1985-ci il təvəllüdlü Elnarə Kərimova mayın 26-da yaşadığı evdən çıxaraq naməlum istiqamətdə gedib.

Elnarə Kərimovanın harada olması barədə məlumatı olan şəxslərdən DİN-in “102” Xidməti- Zəng Mərkəzinə, həmçinin İsmayıllı Rayon Polis Şöbəsinin (020)282-11-89 şəhər və 050-280-45-00 mobil nömrələrinə zəng edərək məlumat vermələri xahiş olunur.

