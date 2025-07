Yeni Kaledoniya dövləti yaradılır

Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Fransanın tərkibində Yeni Kaledoniya dövlətinin yaradıldığını bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, France-Press agentliyinin məlumatına görə, razılaşma ikili vətəndaşlıq - Fransa və Yeni Kaledoniya vətəndaşlığının yaradılmasını və seçici kütlənin genişləndirilməsini nəzərdə tutur.

"France Pres"ə görə, xarici ərazinin muxtariyyəti genişləndiriləcək - yerli hakimiyyət orqanlarına müəyyən suveren səlahiyyətlərin tədricən verilməsi nəzərdə tutulur,.

Xüsusilə, yeni təşkilat "müdafiə və təhlükəsizlik istisna olmaqla, öz səlahiyyətləri çərçivəsində beynəlxalq münasibətlər sahəsində tam yurisdiksiyaya malik olacaq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.