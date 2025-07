Qəzza zolağındakı hökumət İsrailin hücumlar səbəbindən bölgədə 5 yaşından kiçik 650 min uşağın aclıqla üzləşdiyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, son üç gündə son dərəcə ağır humanitar vəziyyətin yaşandığı bölgədə qida və əsas tibbi ləvazimat çatışmazlığı səbəbindən çox sayda insanın həyatını itirdiyi qeyd edilib.

İsrailin 103 gün ərzində sərhəd qapılarını tamamilə bağlaması nəticəsində bölgədə aclıq riskinin artdığı və yüz minlərlə insanın ölüm riski ilə üzləşdiyi bildirilib.

