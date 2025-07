İsrailin "Dror-1" rabitə peyki iyulun 13-də ABŞ-nin Florida ştatındakı Kanaveral burnundan buraxılıb.

Metbuat.az “12-ci Kanal”a istinadən xəbər verir ki, peyk İlon Maskın "SpaceX" şirkəti tərəfindən “Falcon 9” raket daşıyıcısı vasitəsilə buraxılıb.

Kanalın məlumatına görə, layihənin dəyəri təxminən 200 milyon dollardı

