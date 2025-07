Ukraynanın azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda daha bir Azərbaycan əsilli hərbi qulluqçu şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynada yaşayan soydaşımız Anar Natiqoğlu məlumat yayıb.

1982-ci il təvəllüdlü, hərbi hissədə, mexanikləşdirilmiş batalyonunun tibb məntəqəsinin sanitar təlimatçısı Mehdiyeva Əminə Əli qızı döyüş tapşırığı yerinə yetirərkən iyulun 9-da Dnepropetrovsk vilayətinin Sinelnıki rayonunun Novopavlivka qəsəbəsi ərazisində həlak olub.



