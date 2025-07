Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında Əbu-Dabidə keçirilmiş görüşün kadrarxası detalları təqdim olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı geniş reportaj AzTV-nin “Sözümüz imzamızdır” proqramında yayımlanıb.

