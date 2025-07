Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiya ərazisinə zərbələr endirməyə davam edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski hərbçilərlə görüşdən sonra Telegram kanalında bildirib.

“Bizim bölmələrimiz düşməni məhv etməyə davam edəcək və qarşıdurmanın Rusiya ərazisinə keçməsi üçün hər şeyi edəcək. Biz yeni uzaqmənzilli zərbələrimizi hazırlayırıq”, - ukraynalı lider yazıb.

