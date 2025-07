Rusiyanın Uzaq Şərq bölgəsində Mi-8 tipli helikopterlə əlaqə itib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.

Helikopterin göyərtəsində 5 nəfərin olduğu bildirilir.

Hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.