"Real" ulduz futbolçunu transfer etdi

"Benfika" klubunun müdafiəçisi Alvaro Karreras karyerasını "Real Madrid"də davam etdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb. O, transferin reallaşdığını ifadə edib. Tərəflər hələlik transferi açıqlamayıb.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl, “Real Madrid” rəhbərliyinin Alvaro Carreras üçün 50 milyon avroluq sərbəstqalma məbləğini ödəməyə razılıq vermədiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. “Real” 40 milyon avro təklif edib. “Benfika” klubu da təklifi qəbul edib. Alvaro Carrerasın “Real”da oynamaq istədiyi irəli sürülmüşdü. Futbolçunun “Real”a transfer olmaq istəməsindən sonra “Benfika” məbləğdə güzəşt edib.

