Abşeron yarımadasında iyulun 15-də durğun və qızmar diskomfort hava şəraiti gözlənilir.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə sabahkı hava əhali üçün əlverişsizdir.

"Günorta saatlarında uzun müddət açıq havada qalmaq məsləhət deyil", - məlumatda qeyd olunub.

