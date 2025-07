İctimai Televiziyanın məşhur aparıcısı Nərmin Salmanova işdən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə telekanalın "Xəbərlər" proqramının aparıcısı özü sosial şəbəkədə məlumat verib.

N.Salmanova bildirib ki, özünü başqa bir sahədə sınamaq istəyir. O əlavə edib ki, yeni iş yeri ilə məlumatı yaxın günlərdə açıqlayacaq.

