“Bu şəhərdə”nin ssenaristi Müşviq Abbasova ağır itki üz verib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, onun atası Dilqəm bəy vəfat edib.

Xəbəri təsdiqləyən prodüser Ramil Nuriyev bildirib ki, uzun müddətdir mərhumun səhhətində problem var imiş:

“Dilqəm bəyin bir müddətdir qaraciyərində problem var idi. Sabah yaşadığı Fatmayı kəndində dəfn olunacaq”.

