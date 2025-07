​“Real"da Vinisius böhranı - Razılığa gələ bilmirlər

“Real Madrid” Vinisius Juniorla yeni müqavilə imzalamaq üçün danışıqlar aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər məvacib məsələsində razılığa gələ bilmir. İddialara görə, futbolçu maaş və bonuslarla birlikdə 30 milyon avro ödəniş tələb edir. İddia edilir ki, Vinisius Kilian Mbappenin müqaviləsinin şərtlərinə bənzər müqavilə tələb edir. “Real” rəhbərliyi isə futbolçunun tələbini yerinə yetirmək istəmir.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl “Real”ın futbolçuya 20 milyon avro məvacib verəcəyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Vinisius Juniorun “Real”la müqaviləsi 2027-ci ildə yekunlaşır.

