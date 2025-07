Akademik Zərifə Əliyeva adına liseyin IX sinif şagirdi Mehdi Səmədli dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir neçə gün əvvəl xəstəxanaya yerləşdirilən Mehdinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Onun ölüm səbəbi açıqlanmayıb.

