"Sumqayıt" madaqaskarlı hücumçunun transferini açıqlayıb.

Klubdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, "gənclik şəhəri" təmsilçisi ötən ilin yayında "Səbail"dən ayrılan Aleksandr Ramalinqomu sıralarına cəlb edib.

Onunla "1+1" illik müqavilə bağlanıb.

Qeyd edək ki, Ramalinqom 2022-2023-cü illərdə "Səbail"də çıxış edib.

