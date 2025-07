Yekaterinburqdakı Azərbaycan diasporunun rəhbəri Şahin Şıxlinski barəsində axtarış elan edilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Ş.Şıxlinski bir gün əvvəl həbs edilmiş oğlu kimi dövlət məmuruna qarşı zorakılıq etməkdə ittiham olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.