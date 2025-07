Əməkdar incəsənət xadimi, fleytaçı Telman Hacıyev 88 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Qaynarinfo"ya Bakı Musiqi Akademiyasından məlumat verilib.

O, bu gün Yasamal qəbirstanlığında dəfn edilib.

Qeyd edək ki, Telman Hacıyev "İncəsənətin sosial fəallığı", "Avestadan bu günədək", "Mənim müdrik müasirim" kimi kitablarının müəllifidir.

