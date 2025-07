III qrup üzrə ən yüksək nəticəni Sumqayıt şəhər Təbiət Elmləri Təmayüllü Gimnaziyanın məzunu Baxşəliyeva Aytac Ənvər qızı göstərib.



Metbuat.az xəbər verir ki, o, hər iki mərhələnin cəminə görə 691.8 bal toplayıb.



Aytac birinci mərhələdə 294.8 bal, ikincidə isə 397 balla lider olub.

