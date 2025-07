Qusara yeni prokuror təyin olunub.

Metbuat.az APA-ya istinadla xəbər verir ki, Baş prokuror Kamran Əliyevin imzaladığı əmrlə Ceyhun Mirzəyevə Qusar rayon prokuroru vəzifəsi həvalə edilib.

