Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidentinin Kommunikasiya İdarəsi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Ərdoğan Rusiya lideri ilə ikitərəfli münasibətlər və regional məsələləri, xüsusilə Suriyadakı hadisələri müzakirə edib

