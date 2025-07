Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov Ağdamın Qiyaslı kəndində yerləşən məsciddən paylaşım edib.

Metbuat.az həmin paylaşımı təqdim edir:

Qeyd edək ki, bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ağdam rayonunun Qiyaslı kəndindəki tarixi məscidin binasının bərpadan sonra açılışında iştirak edib.

