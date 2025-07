Bakının İzmir və Abbasqulu ağa Bakıxanov küçələrinin kəsişməsində yerləşən "Naxçıvan" hoteli sökülür.

Metbuat.az xəbər verir ki, söküntü işləri artıq başlayıb.

Binanın istismar müddətini başa vurduğu üçün sökülməsinə qərar verildiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, bu hotel "Hyatt Regency" kompleksinə məxsusdur.

