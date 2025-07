Gəncədə 22 yaşlı qız qətlə yetirilib, atası şübhəli bilinir.

Metbuat.az Report-a isitnadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Bayan küçəsində qeydə alınıb.

Belə ki, 22 yaşlı qız aldığı xəsarətdən dünyasını dəyişib.

Onun atası tərəfindən döyülərək öldürüldüyü bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.