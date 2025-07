"Uzbekistan Airways"in İstanbuldan Taşkenta uçuşunda uşaq doğulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, havayolu şirkətinin məlumatına görə, uçuş zamanı sərnişinlərdən birində vaxtından əvvəl doğuş başlayıb.

Sərnişinlər arasında iki həkim olub, onlar heyətlə birlikdə tez bir zamanda lazım olan tibbi yardımı göstəriblər.

Ekipaj komandirinin qərarı ilə təyyarə Urganç hava limanında (Özbəkistanın qərbində) təcili eniş edib, orada həkimlər artıq ananı və onun yeni doğulmuş körpəni yerli klinikaya aparıblar.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.