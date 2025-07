İsrail ordusunun 2023-cü il oktyabrın 7-dən etibarən Qəzza zolağına təşkil etdiyi hücumlarda ölənlərin sayı 58 min 765-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qəzzadakı Fələstin Səhiyyə Nazirliyi yazılı açıqlamada İsrailin davam edən hücumları nəticəsində ölən və yaralananlarla bağlı son məlumatları paylaşıb.

Qeyd edilib ki, son 48 saatda hücumlar zamanı həlak olanların sayı 98 nəfər artıb.

