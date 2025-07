Göyçay rayon sakini, 2002-ci il təvəllüdlü Fatimə Mehdiyeva iyunun 26-da yaşadığı evdən çıxaraq naməlum istiqamətdə gedib və qayıtmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, sonuncu dəfə onun əynində qara rəngli don və ayaqqabı olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.