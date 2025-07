ABŞ Müdafiə Naziri Pete Hegseth sosial mediada verdiyi açıqlamada Microsoft-un Müdafiə Nazirliyinin kompüter sistemləri üçün Çin mühəndislərindən texniki dəstək alması ilə bağlı iddialara reaksiya verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu vəziyyətin araşdırılacağını bildirib.

"Xarici ölkələrdən, o cümlədən Çindən heç bir mühəndisin Müdafiə Nazirliyi sistemlərinə girişinə icazə verilməməlidir", - deyə o vurğulayıb.

