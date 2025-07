İsrail Baş naziri Bünyamin Netanyahu zəhərlənib.

Metbuat.az İsrail KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş nazirin ofisi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, gecə ərzində özünü pis hiss etdikdən sonra, Baş Nazir Benjamin Netanyahu evində Hadassah Ein Kerem xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona qida zəhərlənməsindən qaynaqlanan bağırsaq iltihabı diaqnozu qoyulub.

Həkimlərinin göstərişlərinə əsasən, Baş nazir növbəti üç gün evdə istirahət edəcək və oradan dövlət işlərini idarə edəcək.

