İstanbul Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların növbəti mərhələsinə ev sahibliyi edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS agentliyi öz mənbələrinə istinadən xəbər verib.

"Bəli, İstanbul məqbul məkandır", - mənbə bildirib.

