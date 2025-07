Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ABŞ-nin Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Tom Barak və suriyalı həmkarı Əsəd əl-Şeybani ilə telefonla danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbələr məlumat yayıb.

Danışıqlar zamanı Suriyadakı vəziyyət müzakirə olunub, ölkənin cənubundakı hadisələrlə bağlı Əmmanda keçirilən danışıqlar qiymətləndirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.