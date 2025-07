Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski növbəti dəfə Rusiyanın dərinliklərinin hədəf alınacağını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə prezident teleqram kanalında yazıb.

“Baş Komandan, bizim uzaqmənzilli raketlərlə zərbələrimiz, xüsusən də dərin zərbələrin tezliyi və effektivliyi haqqında məlumat verdi”.

