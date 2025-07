Heydər Əliyev prospektində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, eyni istiqamətdə hərəkətdə olan “Toyota Land Cruiser” markalı avtomobil “BYD” markalı taksi maşınına çırpılıb. Toqquşma nəticəsində hər iki nəqliyyat vasitəsi ciddi zədələnib. Qəza zamanı avtomobillərdə olan şəxslər arasında ölən olmayıb.

Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

