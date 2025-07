İlham Əliyev “Global Media Holding”in 11 əməkdaşını təltif etdi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev milli mətbuatın 150 illik yubileyi münasibətilə “Global Media Holding”ə daxil olan media qurumlarının 11 əməkdaşını fəxri ad və yüksək dövlət təltifləri ilə təltif edib.

Prezidentin bu gün imzaladığı sərəncama əsasən Azərbaycanda milli mətbuatın inkişafında xidmətlərinə görə fəxri ad və yüksək dövlət təltiflərinə layiq görülmüş “Global Media Holding” əməkdaşlarının siyahısını təqdim edirik.

Baku TV

Cəfərov Ramin Natiq oğlu – “Tərəqqi” medalı

Balayeva Azadə Nərman qızı – “Tərəqqi” medalı

İbrahimov Samir Fəzail oğlu – “Tərəqqi” medalı

Oxu.az

Gülməmmədova Ülviyyə Malik qızı – “Tərəqqi” medalı

Caliber.az

Hüseynov Timur Əhməd oğlu – “Tərəqqi” medalı

Bayramov Cəmil Həsənağa oğlu – “Tərəqqi” medalı

Baku.ws

Məmmədov Orxan Ələkbər oğlu – “Tərəqqi” medalı

Report.az

Hüseynəliyev Fuad Polad oğlu – “Əməkdar jurnalist”

Məmmədli İlahə Firdovsi qızı – “Tərəqqi” medalı

Quliyev Emil Akif oğlu – “Tərəqqi” medalı

Mustafayeva Kəmalə Paşa qızı – “Tərəqqi” medalı

