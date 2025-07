Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçiləri “Şamaxı” və “Karvan” yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qəbələ şəhər stadionunda keçirilən matç ev birincilərin qələbəsi ilə başa çatıb - 2:0.

Abdulla Şuaybu və Bilal İsmayilov adlarını tabloya yazdıran futbolçular olub.

