“Forumun təşkili prosesində könüllülərin rolu olduqca mühümdür" - Müşərrəf Kərimli

19-21 iyulda təşkil olunmuş 3-cü Şuşa Qlobal Media Formunda 52 ölkə, 30-dan çox informasiya agentliyi, 7 beynəlxalq təşkilat, 80-ə yaxın media qurumu eyni zamanda digər təşkilatlardan nümayəndələr iştirak edib.

Həmçinin forumda Media İnkişaf Agentliyinin könüllüləri də iştirak edib.Onlardan biri olan Müşərrəf Kərimli Metbuat.az-la forumla bağlı təəssüratlarını bölüşüb.

- Bir gənc olaraq, azad edilmiş torpaqlarda keçirilən tədbirlər sizə nə deyir?

“Belə tədbirləri canlı izləmək, iştirak etmək insana tamam fərqli hisslər yaşadır. Mənim üçün bu, sadəcə bir tədbirdə olmaq yox, həm də ölkəmin gələcəyi üçün atılan addımları görmək və onların içində olmaq deməkdir. Düşünürəm ki, bu torpaqlarda baş verən hər bir proses, keçirilən hər bir tədbir gələcəyimizə hesablanıb – və bizim, yəni gənclərin bu prosesdə rolu çox vacibdir. Bu yerlərdə olmaq, buradakı atmosferi hiss etmək, insanlarla ünsiyyətdə olmaq mənim üçün həm böyük bir təcrübədir, həm də məsuliyyətdir. Çünki biz bu torpaqlarda yeni həyatın qurulmasına şahidlik edirik. Bu torpaqlar artıq təkcə xatirələrlə deyil, gələcək planlarla da doludur”.

- Forumun təşkili prosesində könüllülərin rolu nədən ibarət idi?

“Forumun təşkili prosesində könüllülərin rolu olduqca mühümdür. Belə beynəlxalq miqyaslı tədbirlər zamanı təşkilati işlərin dəqiq və operativ şəkildə həyata keçirilməsi üçün könüllülərin fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Şuşa Qlobal Media Forumunda da könüllülər ilk gündən etibarən müxtəlif mərhələlərdə təşkilatçılıq prosesinin ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdilər.Könüllülər, ilk növbədə, xarici və yerli qonaqların qarşılanmasında aktiv iştirak edirdilər. Qonaqların hava limanında qarşılanması, onların nəqliyyat vasitələrinə yönləndirilməsi və otellərə rahat şəkildə yerləşdirilməsi prosesində könüllülər operativ və nəzakətli yanaşmaları ilə seçilirdilər. Bu mərhələ, tədbirin ilk təəssürat baxımından ən həssas məqamlarından biri hesab olunduğuna görə, könüllülərin üzərinə xüsusi məsuliyyət düşürdü.Bundan əlavə, forum çərçivəsində keçirilən panellər, müzakirələr, təqdimatlar və digər tədbirlər zamanı da könüllülər aktiv şəkildə dəstək göstərirdilər. Onlar qonaqların tədbir məkanlarına düzgün şəkildə istiqamətləndirilməsi, texniki məsələlərin həlli kimi sahələrdə öz töhfələrini verirlər.Biz könüllülərin bu prosesdəki rolu yalnız texniki dəstək göstərməkdən ibarət deyil. Onların mehriban və peşəkar yanaşması forumun ümumi atmosferinə müsbət təsir göstərir, qonaqlarda ölkəmiz haqqında xoş təəssüratlar formalaşdırır”.

- Forumdan əvvəl Şuşa haqqında hansı təəssüratlarınız var idi, indi necə dəyişdi?

“Şuşa sadəcə bir şəhər deyil. Şuşa bizim üçün, bütün millətimiz üçün çox dəyərli və mənəvi bir məna daşıyır. Buranın hər qarışı tarixdir, hər daşında bir xatirə, bir iz var. Bura təkcə mədəniyyətin, musiqinin beşiyi yox, həm də zəfərin, gücün və birliyin simvoludur.Düzünü desəm, bundan əvvəl Şuşada olmamışdım. Həmişə şəkillərdə, videolarda görürdüm, haqqında oxuyurdum, eşidirdim. Həmişə deyirdim ki, görəsən bu qədər danışılan yer həqiqətən belə gözəldirmi? İndi isə buradayam. Öz gözlərimlə görürəm hər şeyi – təbiətini, küçələrini, dağlarını, havasını… Burada hər addımda keçmişin izini, eyni zamanda bu günün gücünü və sabahın ümidini hiss edirsən.Şuşaya gəldikdən sonra bu şəhərə baxışım daha da dərinləşdi. Bura yalnız tarixə deyil, eyni zamanda gələcəyə açılan bir qapıdır. Burada həyatın necə yenidən canlandığını, necə böyük tədbirlərin keçirildiyini, gənclərin, medianın, xarici qonaqların necə fəal iştirak etdiyini görəndə insan həm qürur hissi keçirir, həm də inanır ki, bu torpaqlar bizi daha böyük uğurlara aparacaq. Şuşa artıq mənim üçün təkcə keçmişin yox, həm də bu günün və sabahın şəhəridir”.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.