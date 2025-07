Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən iyulun 22-də Azərbaycan Milli Mətbuatının 150 illik yubileyi münasibətilə tədbir keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Milli Mətbuatın 150 illik yubileyi ilə əlaqədar media nümayəndələrinə müraciəti səsləndirilib.

Müraciəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oxuyub.

