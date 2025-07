Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident Sarayında Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyevi qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidentinin sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

Bildirilib ki, qəbulda Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokuroru Muhsin Şentürk də iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.