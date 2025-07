Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovu qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sosial media hesabında paylaşım edilib.

Görüşdə Azərbaycan-Gürcüstan strateji tərəfdaşlığının əsas aspektləri, regional inkişaflar, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

