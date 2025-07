"IDEF2025" sərgisi çərçivəsində Türkiyənin "Baykar" Müdafiə Sənayesi şirkəti ilə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi arasında "Logistika Dəstəyi və Satış Müqaviləsi” imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu "Baykar" şirkətinin "X" hesabında yazılıb.

"Bu əməkdaşlığın hər iki qardaş ölkə üçün xeyirli olmasını arzulayırıq", - paylaşımda bildirilib.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.