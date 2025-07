​Türkiyənin ilk hipersəsli ballistik raketi təqdim edildi

Türkiyənin ilk hipersəsli ballistik raketi təqdim edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “TAYFUN BLOK-4” raketi İstanbulda keçirilən "IDEF 2025" 17-ci Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi Sərgisində nümayiş etdirilib. Məlumata görə, raket ROKETSAN şirkəti tərəfindən istehsal edilib. Raketin uzunluğu 10 metr, diametri 938 mm və çəkisi 7200 kiloqramdır. “TAYFUN BLOK 4”ün bütün detalları açıqlanmayıb.

Bildirilir ki, “TAYFUN” kimi qısa mənzilli ballistik raket sistemləri 300 km-dən 1000 km-ə qədər məsafəyə malik ola bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.