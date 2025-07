Arda deyil, Mbappe seçildi - "Real" qərar verdi

“Real Madrid”in futbolçusu Luka Modriç klubdan ayrılandan sonra 10 nömrəli formanın hansı fotbulçunun geyinəyəcəyi müzakirə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” rəhbərliyinin 10 nömərli formanı Kilian Mbappeyə verəcəyi irəli sürülür. Bildirilir ki, marketinq baxımında 10 nömrəli formanın Mbappeyə verilməsi kluba gəlir qazandıracaq. Ötən mövsüm "Mbappe 9" yazılmış yüz minlərlə forma satıb. Futbolçunun 10 nömrəli formanı geyinməsi yeni formalara tələbatı artıracaq.

Qeyd edək ki, Arda Gülerin də 10 nömrəni istədiyi iddia edilib. “Real”da Ardanın 10 nömrəli formanı geyinməsini dəstəkləyən nümayəndələrin olduğu irəli sürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.