Türkiyənin Əskişəhər vilayətində meşə yanğınları faciəyə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbii fəlakət nəticəsində 10 meşə işçisi və könüllü həlak olub. Bildirilir ki, küləyin istiqamətini dəyişməsi nəticəsində alov xəritəsini genişləndirib. İşçilər mağaraya sığınsalar da faciədən yayına bilməyiblər. Məlumata görə, yanğın nəticəsində 14 nəfər xəsarət alıb.

Qeyd edək ki, Seyitqazi rayonunda baş verən meşə yanğını Afyonkarahisara da sıçrayıb. Sarıcaova kəndi təxliyə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.