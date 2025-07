Rusiya və Ukrayna hər iki tərəfdən 1200-ə yaxın əsiri dəyişdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin köməkçisi Vladimir Medinski deyib.

Onun sözlərinə görə, Rusiya Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin daha 3 min əsgərinin meyitini təhvil verməyi də təklif edib.

