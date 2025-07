Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan İstanbulda təşkil edilən 17-ci Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi Sərgisini (“IDEF 2025”) ziyarət edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, İstanbul Sərgi Mərkəzində stendlərə baxış keçirən Hakan Fidan Azərbaycanın müdafiə sənayesi naziri Vüqar Mustafayevlə birlikdə Azərbaycan pavilyonu ilə də tanış olub.

