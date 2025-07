​Hindistan yüzlərlə müsəlmanı deportasiya etdi

Hindistan yüzlərlə müsəlmanı qanunsuz olaraq Banqladeşə deportasiya edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Human Rights Watch” məlumat yayıb. HRW-nin dərc etdiyi hesabatda, Yeni Dehlinin böyük bir hissəsinin qadın və uşaqlardan ibarət yüzlərlə Benqal müsəlmanını deportasiya etdiyi bildirilir. Deportasiya edilənlər Banqladeşə qonşu əyalətlərdə doğulub. Hesabatda qeyd olunub ki, sərhədçilər bəzi şəxslərin şəxsiyyət sənədlərini müsadirə edərək və hətta silah gücü ilə Banqladeş ərazisinə köçməyə məcbur ediblər.

Hesabatda qeyd olunub ki, Banqladeş rəsmiləri təqribən 1500 nəfərin deportasiya edildiyini və bəzilərinin Hindistan vətəndaşı olduğunu Hindistana qayıtdığını açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.