Səlahiyyətli nümayəndə “Araz-Naxçıvan”ı təbrik etdi

Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli “Araz-Naxçıvan”ı UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Yunanıstan təmsilçisi “Aris” üzərindəki tarixi qələbə qazanması münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

“UEFA Konfrans Liqasının ilk oyununda “Aris” üzərində 2:1 hesablı qələbə münasibətilə Araz-Naxçıvan komandasını təbrik edirəm. Göstərilən əzm və peşəkarlıq təqdirəlayiqdir. Növbəti qarşılaşmalarda da uğurlar arzulayıram”.

